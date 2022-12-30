Колаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сама пришла "с повинной" к правоохранителям

Бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла “с повинной” к правоохранителям.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата украинского города коллаборантка поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.

Там ее назначили главой "отдела кадров" в созданной агрессором "исправительной колонии".

На этой должности она агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов.

За это обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.

После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Ранее СБУ в ходе стабилизационных мер в освобожденном Херсоне обнаружила злоумышленницу, которая после захвата города добровольно пошла на сотрудничество с врагом и возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию".