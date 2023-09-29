Командование и сотрудники элитного спецназа РФ причастны к диверсиям на военных складах в Украине и ЕС

Служба безопасности и ГБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб – сил специальных операций вооруженных сил РФ, причастных к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганская область в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди причастных – действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

"На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций вооруженных сил РФ, а также их пособникам из числа боевиков "Л/ДНР", сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия)", - отметили в СБУ.

По данным правоохранителей, кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и терактам на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.

"Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику Генштаба РФ, но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину", - подчеркивают в СБУ.

Установлено, что по указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области.

В результате многоэтапной оперативной работы сотрудники СБУ и ГБР установили всю последовательность подготовки и совершения теракта, а также идентифицировали его организаторов и исполнителей.

По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10".

29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "Л/ДНР" в район города Первомайск Луганщины.

Оттуда агрессор запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой.

В результате враждебного попадания на складах произошла детонация всего хранившегося там запаса боеприпасов.

Также сотрудники СБУ и ГБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций вооруженных сил РФ к подрыву состава с вооружением в городе Врбетице в Чехии в 2014 году.

"Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе", - подчеркивают в СБУ.

После полномасштабного вторжения диверсанты сил спецопераций вооруженных сил РФ периодически атакуют позиции сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.

"Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты. При этом нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и автомобили", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что правоохранители установили всех лиц, причастных к упомянутым преступлениям против Украины и государств ЕС и принимают меры для привлечения их к ответственности.