Контролирует 100% финучреждений в оккупированных регионах Украины: главе российского "Промсвязьбанка" сообщили о подозрении (ВИДЕО)

Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, причастных к ведению войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий собрана доказательная база на главу российского "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины.

"Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства РФ об открытии "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Также российский чиновник координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны", - говорится в сообщении.

В частности, для блокирования обращения гривны враг запретил на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.

Полученные таким образом рублевые поступления направляют на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

СБУ сообщила Фрадкову о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии против Украины.