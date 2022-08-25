"Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой за государственную измену

Шевченковский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ страны-агрессора РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им информацию от 2 до 15 тыс. дол. в зависимости от степени секретности и важности собранных данных.

После разоблачения СБУ фигуранты дела признались в содеянном.

В настоящее время один из них признан виновным судом в государственной измене, и кроме тюремного срока будет конфисковано все имущество, находящееся в его собственности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.