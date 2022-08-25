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"Крот" ФСБ в Кабмине проведет 12 лет за решеткой за государственную измену
Шевченковский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ страны-агрессора РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.
Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им информацию от 2 до 15 тыс. дол. в зависимости от степени секретности и важности собранных данных.
После разоблачения СБУ фигуранты дела признались в содеянном.
В настоящее время один из них признан виновным судом в государственной измене, и кроме тюремного срока будет конфисковано все имущество, находящееся в его собственности.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.