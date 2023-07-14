Крымчанин, воевавший против Украины в составе рашистов, получил подозрение

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, воевавшего против Сил обороны на южном фронте. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник попал в плен украинских защитников в конце июня 2023 года во время боестолкновения вблизи поселка Пятихатки в Запорожье.

По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма. Из-за собственных прокремлевских взглядов он поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины.

В январе 2023 года он добровольно вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на территории украинского полуострова.

Будучи старшим стрелком, предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области.

В начале лета 2023 года его подразделение получило приказ на штурм населенных пунктов в регионе, которые недавно были освобождены Силами обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее, благодаря доказательной базе Службы безопасности, срок заключения получил диверсант главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.