"Липовые" бронежилеты от киевлянина для военных. ОГП разоблачила мошенника

Жителя Киева заподозрили в мошенничестве, который якобы организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе для представителей волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ. В противоправную схему он привлек других граждан Украины в качестве пособников, сообщили в Генпрокуратуре.

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"Через социальные сети и мессенджеры они рекламировали продажу бронежилетов, которые относятся к 5 классу защиты и якобы содержат бронепластины из высококачественной заводской стали", – рассказывают в Генпрокуратуре.

Но, как утверждают в ОГП, действительно элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков.

"За каждый такой бронежилет эти лица получали 10-16 тыс. грн. В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора совершения преступления. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения", - добавили в ОГП.

Напомним, недавно ОГП сообщил бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.