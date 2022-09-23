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Львовские хакеры "взломали" почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС
Служба безопасности Украины нейтрализовала хакерскую группировку, которая "сломала" почти 30 млн аккаунтов украинцев и граждан стран ЕС. В его состав входило несколько хакеров из Львова, действовавших в интересах России.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан.
Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу Даркнет, а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн грн.
Их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.
Также установлено, что сломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей для распространения дезинформации по общественно-политической ситуации в Украине и ЕС.
По данным следствия, в состав группировки входило несколько хакеров со Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих домах.
Злоумышленники "проникали" в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.
"В настоящее время организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) ) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.
Там отметили, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении столичному блоггеру, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ.