Львовские хакеры "взломали" почти 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС

Служба безопасности Украины нейтрализовала хакерскую группировку, которая "сломала" почти 30 млн аккаунтов украинцев и граждан стран ЕС. В его состав входило несколько хакеров из Львова, действовавших в интересах России.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан.

Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу Даркнет, а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн грн.

Их "оптовыми клиентами" были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.

Также установлено, что сломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей для распространения дезинформации по общественно-политической ситуации в Украине и ЕС.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько хакеров со Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих домах.

Злоумышленники "проникали" в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.

"В настоящее время организатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) ) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Там отметили, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении столичному блоггеру, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ.