Мексиканский экспресс. СМИ рассказали зачем Егор Левченко на самом деле "ловит барыг"

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Громко разрекламированная в сети Интернет и на внешних носителях акция "Поймай барыгу - получи кэш" может быть обычным отсечением конкурентов, а "успешный ИТ-бизнес", которым хвастается ее меценат Егор Левченко (известный также как Егор Буркин) - сетью по привлечению новых пользователей к сетям наркосиндиката "Химпром". На сайте розыскного реестра МВД Левченко все еще значится как лицо, скрывающееся от СБУ и прокуратуры, а в Едином реестре судебных решений есть информация о ряде производств, касающихся деятельности крупного наркосиндиката, работавшего в Украине и России, а сейчас, по данным источников, развертывает деятельность в Польше, ориентируясь на украинских беженцев

Об этом говорится в публикации "Обозревателя"

Кто такой Левченко-Буркин?

С февраля 2023 года в СМИ начала появляться информация об "акции" "Поймай барыгу", якобы ориентированную на борьбу с наркоторговлей. Неизвестный меценат предложил оплачивать каждую обнаруженную лабораторию или наркокурьера, на которых участники напишут заявление в полицию и в отношении которых будет открыто уголовное производство. Впоследствии стало известно, что за акцией стоит Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин. Согласно данным Единого судебного , Левченко (Буркин) проходит как подозреваемый в ряде уголовных дел, связанных с наркоторговлей. СМИ связывают его с обширной сетью распространения синтетических наркотиков "Химпром" (вот новость о ее разоблачении еще в 2019 году СБУ и Генпрокуратурой). По данным ряда изданий разного уровня качества, "меценат" может скрываться в Мексике. СБУ внесло его в базу розыска. Его подозревают в создании организованной преступной группировки по производству и торговле наркотиками через Интернет.

Левченко-Буркин не скрывает, что акция "Поймай барыгу" направлена на отбеливание его репутации. Как и сотни публикаций в СМИ, посвященных механике получения денег, разнообразным розыгрышам. Параллельно Егор выстраивает имидж волонтера, который помогает Вооруженным силам Украины во время полномасштабной агрессии России. Одной из подзадач является отмежеваться от сотрудничества с российскими спецслужбами, в чем его обвиняли многочисленные публикации. К слову, по данным СМИ, одним из контактов в спецслужбах России для синдиката Левченко мог быть Илья Кива. Журналисты неоднократно обращали внимание на то, что еще работая в департаменте предотвращения незаконного оборота наркотиков Кива часто блокировал процессы, которые могли бы сделать невозможным деятельность структур Буркина.

Кроме того, о деятельности "Химпрома" в России много писали российские медиа. Год назад ряд осужденных по этому делу россиян и украинцев, которых задерживали российские правоохранители, получили реальные сроки. Уже во время полномасштабного вторжения россияне решили поспекулировать на этой теме и бросили информацию о якобы сотрудничестве СБУ и "Химпрома", которые решили вместе " завалить " Россию наркотиками. На самом же деле СБУ наоборот неоднократно отчитывалась о блокировании ключевых лабораторий и составов синдиката.

"Волонтер и меценат"

Свою "волонтерскую" деятельность Левченко-Буркин продвигает через благотворительную организацию "Благотворительный фонд "Фром Харт Юэй"" (From Heart UA). Именно на имя этой организации и Егора Буркина присылал "благодарности" за благотворительную помощь один из руководителей добровольческого формирования "Архангелы Михаила" Михаил Майман (Помогайбо). Впрочем, примерно в октябре 2022 года между Майманом и Левченко произошел конфликт. обвинил Левченко в том, что тот снабжал тяжелые наркотики на передовую. Среди прочего звучали обвинения в выполнении задач спецслужб России по подрыву боеспособности украинской армии. Со своей стороны Левченко обвинял Маймана в злоупотреблении гуманитарной помощью. Майман публиковал обширную схему наркокартеля, в центре которой находился Левченко-Буркин.

Помимо фонда, Левченко-Буркин может быть связан со скандальной организацией "Международная антинаркотическая ассоциация". Ее директор Дмитрий Костяков принимал участие в пиарном сюжете об акции по "барыгам" в программе "Деньги" на канале 1+1. Как выяснило ранее Общественное, наркозависимых в заведениях МАА избивают, насильственно удерживают и "религиозно" воспитывают. В свое время МАА была тесно связана с украинской полицией, конкретнее — с уволенным после скандала заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили (тогда еще выяснилось, что жена Гогилашвили — помощница Зеленского Мария Левченко, поэтому и сам Зеленский с женой поддерживали деятельность МОО).

"Арбитр трафика и криптоинвестор"

Также параллельно с "благотворительностью" Левченко выстраивает себе имидж криптоинвестора и ИТ-специалиста по арбитражу трафика (вид деятельности, заключающийся в закупке Интернет-трафика у одних участников рынка и продаже его другим, например, для повышения посещаемости сайта, увеличения продаж рекламы, товаров) тому подобное). Для этого Левченко создал несколько "именных" сайтов со сточными фотографиями и оптимизированными под поисковые запросы текстами, в которых он дает советы по арбитражу трафика и криптоинвестициям. на одному из них на стартовой даже изображен аватар Владимира Гройсмана. Такие же неконкретные советы публикуют и немногочисленные региональные сайты, статьи на которых должны создавать в поисковой выдаче "легенду" об успешном ИТ-шнике, способном выделить миллионы "на борьбу с наркоторговлей".

Реальные намерения

Если попытаться собрать пазл из многочисленных предположений, которые делают СМИ по поводу реальной цели деятельности Левченко-Буркина, можно прийти к нескольким выводам.

Во-первых, специфическая публичная кампания неразрывно связана с судебными процессами, в частности, с избранием меры пресечения и другими процессуальными моментами, которые сейчас рассматриваются в украинских судах в отношении этого "мецената". Поскольку большое финансирование влияет и на правоохранительную, и на судебную систему, регулярными затягивание судебных разбирательств, следственных действий, были даже попытки. закрывать уголовные производства. Очевидно, что массированная кампания в медиа должна оказывать дополнительное давление на судей и правоохранителей, создавая для обвиняемого в создании наркокартеля Левченко имидж борца с наркотиками.

Во-вторых, "зачистку" от информации о "барыгах", телеграмм-каналах, "сдаче" лабораторий можно расценивать и как попытку под "благими намерениями" избавиться от конкурентов на рынке. Как утверждают знакомые с рынком арбитража трафика специалисты, заработать на "легальном" рынке деньги, сопоставимые с заявленными суммами выплат в рамках акции "Поймай барыгу" невозможно. Следовательно, даже если Егор Левченко-Буркин и работает в ИТ-сфере, то, скорее всего, занимается арбитражем именно на "черные" сайты по торговле наркотиками и другими нелегальными видами деятельности. Таким "арбитражем" занимается обычно не один человек, а целый штат.

В мире нелегальных или полулегальных ИТ-услуг такие команды называют "колл-центрами" (они могут принимать реальные звонки, отвечать за поддержку клиентов и "сотрудников" синдиката (заложников, логистов, лаборатории), а также продвигать "услуги" в легальном Интернете и в даркнете). Они есть не только у наркоторговцев, но и порноиндустрии, финансовых мошенников, торговцев людьми и оружием, сетей проституции и т.д. Такие колл-центры регулярно раскрывает и блокирует СБУ. Периодически с ними случаются публичные скандалы, когда силовики обвиняют в организации таких колл-центров реальные известные ИТ-компании.

Участники ИТ-рынка утверждают, что сеть колл-центров, связанных с Левченко, сейчас только расширяется. В частности, речь идет об увеличении присутствия в регионах, где компании, связанные с наркосиндикатом, поглощают конкурентов. Почти каждый день Левченко открывает такие преступные колл-центры. Львов, Харьков, Днепр, Киев, Одесса – только в одном городе миллионник количество таких структур достигает десятки. Не гнушаются преступники и районным центрам, впрочем их присутствие там меньше. Цель одна – увеличивать объемы продаж специфического продукта и нарастить базу потенциальных клиентов и сотрудников.

По информации из источников в правоохранительных органах, Левченко-Буркин также выделил один из таких центров для работы в Польше, где его "целевой аудиторией" становятся украинские беженцы и работники. При этом их должны привлекать не только в качестве потенциальных клиентов, но и рукрутировать на должности менеджеров, логистов, курьеров, заложников, варщиков и т.д. То есть, вероятно, речь идет об организации не только сети распространения, но и непосредственно производственных "мощностей" на территории соседнего государства.

В-третьих, деятельность благотворительного фонда – известный способ легализации средств, полученных преступным путем. А война – хороший повод легально передавать "взятки" в виде благотворительной помощи именно нужным для разных задач правоохранительным органам, а также военным формированиям. Судя по данным на сайте фонда, связанного с Левченко-Буркиным, именно силовые структуры являются одними из основных получателей такой помощи.

Нужна активизация расследований

Как реагируют правоохранители на деятельность Егора Левченко-Буркина, приближенного к нему благотворительного фонда и кампании по поиску барыг с неизвестным юридическим статусом и неограниченными (судящую по объему "джинсы" в СМИ) финансовыми возможностями? Периодически продолжаются обыски и блокировка работы лабораторий, самого "мецената" пока не снимают с розыска. К примеру, недавно соответствующие "акции" проводила ДБР. там заявили, что разоблачили преступную группировку, которая производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине. "Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", - говорится в сообщении ведомства.

Однако о более активной расследовательной деятельности, похоже, речь не идет. Вопрос в том, удастся ли медийной активностью и призрачной благотворительностью замылить глаза следователям и суду? Даже если реально помощь Вооруженным силам была оказана – это не должно становиться индульгенцией от тяжких преступлений и незаконного обогащения на человеческих пороках. Пока вопрос открыт. Как и вопрос ответственности медиа рынка и лидеров мнений, участвовавших в кампании по надуванию "пузыря" "Поймай барыгу", направленной на отбеливание репутации одного конкретного человека