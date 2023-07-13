Местный экс-депутат в Одесской области присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря

Служба безопасности разоблачила еще одну схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря. Задержан бывший депутат Затоковского поселкового совета, который организовал схему похищения 15 земельных участков на общую сумму 15 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов.

"Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков у морской акватории", - отмечают в СБУ.

Кроме того, для подделки документов фигурант уголовного дела привлек местного инженера-землеустроителя.

"Потом дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи", - сообщают в СБУ.

В ходе обысков обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы.

Четырем участникам "схемы" сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путём).

"Организатор схемы – экс-депутат – находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориального общества. По материалам Службы безопасности, на украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на одного из депутатов Одесского областного совета и его жену, организовавших рейдерский захват земли у моря.