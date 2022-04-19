Мошенники пытаются нажиться на родственниках украинских военных, попавших в плен

Родственникам военных аферисты предлагают за деньги освободить из плена их родных. Об этом сообщает spravdi.gov.ua.

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Зафиксированы поступления украинцам подозрительных телефонных звонков и сообщений родственникам военнослужащих.

Мошенники звонят со скрытых номеров и предлагают за деньги поспособствовать освобождению из плена. Они также пытаются узнать личные данные украинских бойцов.

В связи с этим полезно знать, что представители органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства. А все вопросы освобождения военнопленных находятся в компетенции органов государственной власти.

Ранее в сети распространяли неправдивую информацию о том, что якобы с банковских счетов украинцев могут списывать деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Злоумышленники также отправляют сообщения о государственной финансовой помощи, в которых оставляют ссылки с вирусом, чтобы использовать телефон в своих корыстных целях.