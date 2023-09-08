На Буковине задержан предприниматель, который хотел подкупить офицера СБУ

Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало в Черновцах руководителя строительного предприятия, пытавшегося дать взятку сотруднику Службы безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, компания фигуранта выполняла подрядные работы на территории одной из воинских частей региона.

Чтобы попасть в режимный объект, строители должны были проходить соответствующие проверки, за которые отвечает СБУ.

"Однако подрядчик захотел сделать для своих рабочих "свободный" доступ на территорию воинской части без проведения проверочных мероприятий. Для "решения вопроса" предприниматель предложил 5 тыс. долларов США сотруднику местного подразделения украинской спецслужбы", - отметили в СБУ.

По факту получения предложения офицер Службы безопасности сразу доложил своему руководству.

"Это позволило задокументировать преступные действия подрядчика-коррупционера и задержать его "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили директора предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.