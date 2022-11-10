На Днепропетровщине закрыли табачную фабрику United Tobacco

Табачная фабрика United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако"), расположенная в Желтых Водах Днепропетровской области и годами проводившая нелегальную деятельность, прекратила свое существование.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Хочу поздравить украинское общество с очень знаковой победой над "русским миром" в битве в Желтых Водах. Огромная полулегальная табачная фабрика, наконец, прекратила свое существование", - отметил Гетманцев.

По его словам, с 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком "под молчаливое согласие всех правоохранителей.

Гетманцев подчеркнул, что только за время войны указанное предприятие не доплатило в государственный бюджет более 5 млрд грн акцизного налога.

"Обыск СБУ на фабрике длился более 2 месяцев, в течение которых мошенники пытались затянуть действия следователей и "порешать", используя свои привычные инструменты. Однако, в новой Украине эти инструменты уже не работают", - сообщил Гетманцев.

Он также добавил, что семь линий по производству сигарет на фабрике окончательно демонтированы. Еще две, которые воры завезли в Украину, но не успели установить, будут найдены и изъяты в ближайшее время.

"Благодарю ГНС, руководство СБУ и Генеральной прокуратуры за принципиальную позицию и отличную работу, которая положила конец многолетнему коррупционному позору", - резюмировал Гетманцев.

Напомним, табачная фабрика ООО "Юнайтед Табако", неоднократно привлекала внимание как силовых органов, так и журналистов. Начиная с 2018 по 2021 год здесь регулярно проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ.

В январе 2020 года прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, но производство на этой фабрике продолжилось.

Отметим, что в конце прошлого года незаконная торговля сигаретами в Украине установила новый антирекорд – 20,4% по сравнению с 10% в 2020 году. По данным исследовательской компании "Кантар", среднегодовой показатель нелегального рынка сигарет в 2021 году составил 16,9% или 8,4 млрд. штук сигарет. В результате этого бюджеты всех уровней недополучили 15,4 млрд. грн. налоговых сборов.