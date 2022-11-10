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На Днепропетровщине закрыли табачную фабрику United Tobacco
Табачная фабрика United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако"), расположенная в Желтых Водах Днепропетровской области и годами проводившая нелегальную деятельность, прекратила свое существование.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Хочу поздравить украинское общество с очень знаковой победой над "русским миром" в битве в Желтых Водах. Огромная полулегальная табачная фабрика, наконец, прекратила свое существование", - отметил Гетманцев.
По его словам, с 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком "под молчаливое согласие всех правоохранителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гетманцев подчеркнул, что только за время войны указанное предприятие не доплатило в государственный бюджет более 5 млрд грн акцизного налога.
"Обыск СБУ на фабрике длился более 2 месяцев, в течение которых мошенники пытались затянуть действия следователей и "порешать", используя свои привычные инструменты. Однако, в новой Украине эти инструменты уже не работают", - сообщил Гетманцев.
Он также добавил, что семь линий по производству сигарет на фабрике окончательно демонтированы. Еще две, которые воры завезли в Украину, но не успели установить, будут найдены и изъяты в ближайшее время.
"Благодарю ГНС, руководство СБУ и Генеральной прокуратуры за принципиальную позицию и отличную работу, которая положила конец многолетнему коррупционному позору", - резюмировал Гетманцев.
Напомним, табачная фабрика ООО "Юнайтед Табако", неоднократно привлекала внимание как силовых органов, так и журналистов. Начиная с 2018 по 2021 год здесь регулярно проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ.
В январе 2020 года прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, но производство на этой фабрике продолжилось.
Отметим, что в конце прошлого года незаконная торговля сигаретами в Украине установила новый антирекорд – 20,4% по сравнению с 10% в 2020 году. По данным исследовательской компании "Кантар", среднегодовой показатель нелегального рынка сигарет в 2021 году составил 16,9% или 8,4 млрд. штук сигарет. В результате этого бюджеты всех уровней недополучили 15,4 млрд. грн. налоговых сборов.