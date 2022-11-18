На двух горно-обогатительных комбинатах одного из олигархов провели обыски

Из-за фактов умышленного уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн, проведены обыски на 2 горно-обогатительных комбинатах одного из олигархов

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, горно-обогатительные комбинаты осуществляют первичную переработку полезных ископаемых.

Единственным конечным бенефициарным владельцем предприятий является один из самых богатых олигархов Украины.

"Должностные лица одного из этих предприятий в 2018-2021 годах занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн, а другого – более чем на 2,7 млрд грн. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджета более 10 млрд грн", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В ходе расследования в уголовном производстве правоохранителями проведены обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий.

Отмечается, что с привлечением специалистов по минералогии и химии проведены обзоры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов. Осуществлено отобрание образцов руды и конечного продукта производства – железного концентрата для проведения комплексных экспертиз.

Как пишут СМИ, речь идет о предприятиях олигарха Константина Жеваго.