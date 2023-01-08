На границе со Словакией задержали дюжину правонарушителей

Украинские пограничники Чопского отряда за прошедшие сутки вместе со словацкими коллегами задержали 12 граждан Украины, пытавшихся попасть в соседнее государство незаконным способом, сообщают в МВД.

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"Пятерых из них остановили в полукилометре от границы в районе населенного пункта Паладь Комаровцы Ужгородского района. Пограничники заметили подозрительный автомобиль иностранной регистрации, в котором находились пять мужчин", – рассказывают в МВД.

Все оказались местными жителями и признали, что планировали дальше пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

"Еще двух правонарушителей пограничный наряд этого же отделения обнаружил ночью с помощью средств наблюдения в нескольких сотнях метров от государственного рубежа. Мужчины преодолели заградительный забор и пробирались к своей цели кустарниками", – говорится в сообщении.

Задержать их удалось уже на сопредельной территории в сотрудничестве со словацкими коллегами.

Напомним, с началом войны до конца прошлого года украинские пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тыс. мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.