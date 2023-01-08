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Категория
Преступность
Дата публикации

На границе со Словакией задержали дюжину правонарушителей

На границе со Словакией задержали дюжину правонарушителей

Украинские пограничники Чопского отряда за прошедшие сутки вместе со словацкими коллегами задержали 12 граждан Украины, пытавшихся попасть в соседнее государство незаконным способом, сообщают в МВД.

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"Пятерых из них остановили в полукилометре от границы в районе населенного пункта Паладь Комаровцы Ужгородского района. Пограничники заметили подозрительный автомобиль иностранной регистрации, в котором находились пять мужчин", – рассказывают в МВД.

Все оказались местными жителями и признали, что планировали дальше пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

"Еще двух правонарушителей пограничный наряд этого же отделения обнаружил ночью с помощью средств наблюдения в нескольких сотнях метров от государственного рубежа. Мужчины преодолели заградительный забор и пробирались к своей цели кустарниками", – говорится в сообщении.

Задержать их удалось уже на сопредельной территории в сотрудничестве со словацкими коллегами.

Напомним, с началом войны до конца прошлого года украинские пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тыс. мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.

Автор:
Максим Беркаль