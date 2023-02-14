На Львовщине полицейские разоблачили чиновника на взяточничестве, которого на том же задерживали в прошлом году

Полицейские во Львовской области разоблачили заместителя городского головы одной из территориальных общин региона. Как сообщают в МВД, тот, пользуясь служебным положением, склонял предпринимателей предоставлять неправомерную выгоду за изготовление разрешительных документов на вывоз земли из строительной площадки во Львове в один из карьеров области.

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И это при том, как уточняется в сообщении, чиновник уже задерживался на взятке в прошлом году. И сейчас его "послужной список" пополнился еще одним подозрением. За совершенное фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

"Полицейские задержали заместителя председателя при получении от предпринимателя 15 тыс. грн неправомерной выгоды. Средства изъяты на месте задержания, а фигурант задержан, ему объявлено подозрение в соответствии с ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УКУ", - говорят в МВД.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований при содействии внутренней безопасности Бюро экономической безопасности задержали детектива территориального управления БЭБ в Киеве. Как говорилось в сообщении ДБР, тот за неправомерное вознаграждение прикрывал игорный бизнес.