На Прикарпатье задержали "фаната Путина": поддерживал вооруженную агрессию РФ и радовался "успехам" оккупантов

Киберспециалисты Службы безопасности задержали жителя Ивано-Франковской области, администрировавшего прокремлевскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте, а также восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора.

Для маскировки преступных действий и массового "разгона" деструктивного контента он создал несколько анонимных аккаунтов.

"Установлено, что материалы вражеской пропаганды фигурант брал из информресурсов центральных рупоров Кремля. Также задокументировано, что администратор активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки кремлевской пропаганды. В то же время он имел возможность удалять сообщения и комментарии пользователей, которые отрицали пророссийские нарративы", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что преступные действия сторонника рашизма создавали угрозу расшатыванию обстановки в регионе.

"По материалам дела, злоумышленником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков. После начала полномасштабного вторжения России он поддержал российских захватчиков и впоследствии решил публично обнародовать собственные антиукраинские взгляды", - отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:

сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты;

мобильный телефон и компьютер с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - сообщили в СБУ.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.