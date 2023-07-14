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На Прикарпатье задержали "фаната Путина": поддерживал вооруженную агрессию РФ и радовался "успехам" оккупантов
Киберспециалисты Службы безопасности задержали жителя Ивано-Франковской области, администрировавшего прокремлевскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что мужчина распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте, а также восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора.
Для маскировки преступных действий и массового "разгона" деструктивного контента он создал несколько анонимных аккаунтов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Установлено, что материалы вражеской пропаганды фигурант брал из информресурсов центральных рупоров Кремля. Также задокументировано, что администратор активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки кремлевской пропаганды. В то же время он имел возможность удалять сообщения и комментарии пользователей, которые отрицали пророссийские нарративы", - отметили в СБУ.
Там добавляют, что преступные действия сторонника рашизма создавали угрозу расшатыванию обстановки в регионе.
"По материалам дела, злоумышленником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков. После начала полномасштабного вторжения России он поддержал российских захватчиков и впоследствии решил публично обнародовать собственные антиукраинские взгляды", - отметили в СБУ.
Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:
- сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты;
- мобильный телефон и компьютер с поличным.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - сообщили в СБУ.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее СБУ задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.