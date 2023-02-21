На Закарпатье будут судить бывших работников нефтебазы за систематическое хищение топлива

Прокуратура Закарпатской области передала в суд обвинительный акт в отношении шести бывших сотрудников подразделения нефтебазы по факту систематического хищения горючего. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

По данным следствия, во время военного положения обвиняемые совершали кражи нефтепродуктов с предприятия с целью их дальнейшей реализации. Для этого тайно осуществили врезку в трубопровод и с помощью специального оборудования скачивали до 2500 литров горючего за раз.

В прошлом году задокументировано несколько таких фактов, а в начале октября четырех человек из состава организованной группы задержали "на горячем" - во время очередной попытки кражи. Обвиняемые успели скачать более 1500 литров топлива.

Тогда же был проведен ряд осмотров и обысков, в том числе по местам проживания фигурантов. Изъято горючее, пустые емкости для него, денежные средства, транспортные средства и документы. В целом установлено, что противоправные действия лиц нанесли предприятию более 1,4 млн грн ущерба. Чуть больше трети из этой суммы обвиняемые уже возместили.

Напомним, в январе на Закарпатье у границы с Румынией закарпатские таможенники совместно с пограничниками демонтировали газовую цистерну, "нашпигованную" 215 ящиками сигарет, ориентировочной общей стоимостью более 5,6 млн грн.