ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

На Закарпатье будут судить бывших работников нефтебазы за систематическое хищение топлива

На Закарпатье будут судить бывших работников нефтебазы за систематическое хищение топлива

Прокуратура Закарпатской области передала в суд обвинительный акт в отношении шести бывших сотрудников подразделения нефтебазы по факту систематического хищения горючего. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

По данным следствия, во время военного положения обвиняемые совершали кражи нефтепродуктов с предприятия с целью их дальнейшей реализации. Для этого тайно осуществили врезку в трубопровод и с помощью специального оборудования скачивали до 2500 литров горючего за раз.

В прошлом году задокументировано несколько таких фактов, а в начале октября четырех человек из состава организованной группы задержали "на горячем" - во время очередной попытки кражи. Обвиняемые успели скачать более 1500 литров топлива.

Тогда же был проведен ряд осмотров и обысков, в том числе по местам проживания фигурантов. Изъято горючее, пустые емкости для него, денежные средства, транспортные средства и документы. В целом установлено, что противоправные действия лиц нанесли предприятию более 1,4 млн грн ущерба. Чуть больше трети из этой суммы обвиняемые уже возместили.

Напомним, в январе на Закарпатье у границы с Румынией закарпатские таможенники совместно с пограничниками демонтировали газовую цистерну, "нашпигованную" 215 ящиками сигарет, ориентировочной общей стоимостью более 5,6 млн грн.

Автор:
Степан Крьока