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На Закарпатье задержали чиновника БЭБ и местного депутата, которые "крышевали" нелегальный сбыт электронных сигарет
Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала коррупционную схему в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Закарпатской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к организации сделки причастен старший детектив Бюро экономической безопасности в регионе.
Чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные "взносы" он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в том числе электронных сигарет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За "крышивание" нелегального бизнеса чиновник требовал с коммерсантов платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты. Причем должностное лицо пыталось максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов.
К преступной деятельности старший детектив привлек депутата сельсовета в Ужгородском районе.
"Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов после получения 6 тыс. долл. неправомерной выгоды. В настоящее время должностные лица уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.
В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.