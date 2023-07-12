На Закарпатье задержан агент ФСБ: помогал оккупантам захватить Северодонецк

Контрразведчики Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, охватившую несколько регионов Украины. В результате комплексных мероприятий задержан агент ФСБ, который "сливал" агрессору локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города.

Также он пытался выявить и передать рашистам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, включая реактивные системы залпового огня "Град".

Полученные сведения вражеский агент посылал в ФСБ через один из мессенджеров в виде отметок на электронных картах.

"Развединформация потребовалась врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка", - отмечают в СБУ.

Установлено, что во время активных боевых действий на территории города фигурант решил быть подальше от линии фронта и переехал в Днепр.

Там он надеялся "отсидеться" и впоследствии вернуться в Луганскую область, где ему обещали "трудоустройство" в "МВД ЛНР", которое находится под контролем российских спецслужб.

"Чтобы получить "гарантию безопасности" на временно оккупированной части Украины, злоумышленник безуспешно пытался выйти на своего российского "куратора". После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент выехал в Закарпатье. Там он надеялся "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия" за свои преступления против Украины", - сообщают правоохранители.

Впрочем, контрразведчики СБУ сорвали "планы" вражеского приспешника – поэтапно задокументировали его преступные действия и перемещения и задержали на территории региона.

"По данным следствия, задержанным оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения России он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что при обыске у агента обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

"Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - подчеркивают в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.