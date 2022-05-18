На Запорожье сотрудника ГСЧС схватили за сбыт огнестрельного оружия

В Запорожской области разоблачили и задержали сотрудника Главного управления ГСЧС области по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК), сообщает Офис генпрокурора.

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"По данным следствия, руководитель одного из подразделений местных спасателей наладил работу канала поставки оружия с мест, где сейчас происходят активные боевые действия в Запорожье для дальнейшей реализации", - говорят в ОГП.

Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС при реализации ручного противотанкового гранатомета за $7 тыс. Также из противоправного оборота изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к ее нелегальному сбыту", - добавили в ОГП.

Напомним, недавно Офис генпрокурора сообщал, как правоохранители обнаружили в Днепропетровской области предприятие, которым владеет российская оборонная корпорация. Оно производило продукцию для военных нужд страны-агрессора РФ.