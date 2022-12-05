НАБУ задержало Бориса Кауфмана и Александра Грановского, - СМИ

Одесский бизнесмен Борис Кауфман задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в Одессе. Также детективы НАБУ задержали его бизнес-партнера Александра Грановского.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

В августе 2022 года Кауфман был задержан на границе при попытке уехать. ДБР запросило полную проверку его документов.

До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по состоянию здоровья. Также он является отцом троих детей.

Утверждается, что ДБР издало в отношении Кауфмана так называемый индекс В, предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман – бенефициар группы Vertex United и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine.

Также он считается близким к мэру Одессы Геннадию Труханову. По неофициальной информации, через Кауфмана Труханов поддерживал коммуникации с Офисом президента.

По информации источника издания "Страна" в правоохранительных органах, детективы НАБУ задержали в Одессе не только Бориса Кауфмана, но и его бизнес-партнера Александра Грановского.

Обоих сейчас везут из Одессы в Киев.

Напомним, НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации схемы, из-за которой Одесский припортовый завод потерял 93,3 млн гривен.