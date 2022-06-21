Начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ предстанет перед судом за растрату более 21 млн. грн

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, допустившего растрату более чем на 21,4 миллиона гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в ноябре-декабре 2018 года состоялись 4 тендера на приобретение жилья для военных, проведенных с существенными нарушениями.

"Бывший начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины заключил с коммерческой структурой договоры на закупку 63 квартир в Харькове для военнослужащих за бюджетные средства по заведомо завышенной цене. В результате действий злоумышленника Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб в сумме 21 млн грн", – говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ обвиняется в умышленном растрате чужого имущества из-за злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области руководитель одного из рекламных холдингов Украины вместе с сообщниками организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи. Вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль.