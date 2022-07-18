Начальник сетей одного из оккупированных городов подключил ток для захватчиков и получил подозрение

Начальнику Купянского высоковольтного района электрических сетей АО "Харьковоблэнерго" Александру Бондаренко заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Бондаренко в свое время возобновил электроснабжение на оккупированной части Харьковской области, что было использовано оккупантами для перебрасывания военной техники по железной дороге.

"Подозреваемый пошел на сотрудничество с оккупантами. По требованию представителей страны-агрессора мужчина организовал возобновление электроснабжения на оккупированных территориях для обеспечения доставки российской военной техники и оборудования", – говорится в сообщении.

Речь шла о возобновлении снабжения э/э в оккупированных Купянске, Балаклее, Изюме, Шевченковском, Боровом и Большом Бурлуке. Подозреваемый также рассмотрел и утвердил проект строительства воздушной линии электропередач, построенной с использованием сил и средств РФ.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.111 УКУ. Досудебное расследование проводит следователь Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство – Харьковская областная прокуратура", – добавили в сообщении.

Напомним, что на днях генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил о подозрении депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву.