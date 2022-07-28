Нацполиция выявила активы российских корпораций почти на 8 млрд грн

Правоохранители в ходе досудебного расследования по уголовному производству по фактам диверсии и ведения агрессивной войны выявили 19 компаний, подконтрольных Российской Федерации, активы которых составляют более 7,75 млрд грн, в том числе и в оффшорах.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

отмечается, что данные компании могли использоваться в подрывной деятельности против Украины.

"Обнаружено имущество и корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками, суд передал в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Также были переданы объекты недвижимого и движимого имущества стоимостью на сотни миллионов гривен.

Напомним, полиция Киева разоблачила трех организаторов-псевдоволонтеров, обманывавших граждан под предлогом сбора денег на лечение больных детей. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.