Нардепу от ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в государственной измене

На основе доказательств, собранных контрразведкой СБУ, подозрение в государственной измене получил народный депутат Украины Олег Волошин, который был избран в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

Среди прочего Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью.

"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что Генеральным прокурором составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с ДБР под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

"Проводится комплекс мер по привлечению Волошина, который скрывается от правосудия за границей, к справедливой ответственности", - отметили правоохранители.

В Офисе Генерального прокурора добавили, что также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту.

Отметим, что народный депутат, ранее входивший в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, Олег Волошин написал заявление о составлении мандата.