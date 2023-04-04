Настоятель храма УПЦ (МП) благословлял русских военных во время оккупации Харьковщины

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), поддержавшего вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

Во время "мероприятия" он благословлял русских окупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Весь "процесс" приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для последующего обнародования на кремлевских медиаресурсах.

Таким образом, враг пытался имитировать "поддержку" захватчиков со стороны местных верующих.

Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей скрылся на территории РФ. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

"По данным фактам следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к виновным ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу по отношению к настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде отцу Сидору, который причастен к разжиганию религиозной ненависти.