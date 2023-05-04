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"Наводил" артобстрелы РФ на позиции Сил обороны в Бахмуте: информатор оккупантов проведет 7 лет за решеткой
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного приспешника агрессора, который передавал оккупантам локации сил обороны на восточном фронте. Злоумышленником оказался 36-летний житель Бахмута, суд назначил ему 7 лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что врага, прежде всего, интересовала информация о боевых позициях украинских войск в Бахмуте. Кроме того, злоумышленник "сливал" российским захватчикам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории региона.
Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в июне 2022 года во время выполнения разведывательной задачи. У него изъяли автомат Калашникова и мобильный телефон с поличным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, РФ дистанционно привлекла злоумышленника к негласному сотрудничеству. Для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры, а передачу закрытых сведений осуществлял посредством текстовых сообщений с электронными координатами и фотографиями объектов.
Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР". После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.
Фото: ua.depositphotos.com