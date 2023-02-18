"Наводила" российские ракеты по электроподстанциям Донецкой области: СБУ задержала вражескую информаторку

Служба безопасности задержала еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины. Злоумышленница собирала информацию о перемещении подразделений ВСУ и "наводила" российские ракеты по школам и электроподстанциям Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы.

Вражеская информаторка не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В частности, она собирала информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

Кроме того, она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия.

Полученную информацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще трех приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали данные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.