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"Наводила" российские ракеты по электроподстанциям Донецкой области: СБУ задержала вражескую информаторку
Служба безопасности задержала еще одну участницу информаторской сети РФ, действовавшую в прифронтовых районах востока Украины. Злоумышленница собирала информацию о перемещении подразделений ВСУ и "наводила" российские ракеты по школам и электроподстанциям Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание до 8 лет тюрьмы.
Вражеская информаторка не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В частности, она собирала информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, включая энергогенерирующие предприятия.
Полученную информацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще трех приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали данные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.