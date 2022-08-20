Нетипичные пополнения через терминалы iBox могут задерживать до инкассации

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, о том, что в Украине начались массовые случаи пополнения терминалов купюрами в 500 гривен из хранилища “Ощадбанка” в оккупированном Херсоне, которые ранее были выведены из оборота. Об этом Гороховский написал на своем телеграм-канале.

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"Начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500 гривневыми купюрами, выведенными из обращения в хранилище Сбербанка в Херсоне. Купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины", - написал Говоховский

По его словам, нетипичное пополнение новых клиентов iBox крупными купюрами может задерживаться до инкассации терминала.

Установить непригодность купюр без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно.

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве подпольную "типографию", где подрабатывали справки о непригодности к военной службе. Пакет фальшивых документов злоумышленники оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долларов