Офис генпрокурора: следствие проверяет все версии разрушения дамбы Каховской ГЭС

Правоохранители проверяют все версии разрушения дамбы Каховской ГЭС, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности виновных. Над расследованием работает специально созданная межведомственная и межрегиональная группа из СБУ и Национальной полиции.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В общей сложности на месте происшествия работают 10 следственно-оперативных групп. Составлено 40 протоколов по результатам осмотров открытых источников. Также направлен ряд запросов в государственные органы и службы.

Производится фиксация мест подтопления. Проведены осмотры 5 мест событий с помощью квадрокоптера – в зоне наблюдения 4 объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Они связаны с водоснабжением и водоотводом.

"Установлено, что в результате разрушения дамбы произошел неконтролируемый сброс воды с повышением ее уровня в нижней части реки Днепра до 12 м. В зоне подтопления оказались 26 населенных пунктов на деоккупированной части Херсонской области. В этой зоне проживает более 42 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в Офисе генпрокурора, точная информация о состоянии техногенной катастрофы на оккупированной части Херсона отсутствует.

Производится эвакуация населения из подтопленных районов. При этом враг обстреливает населённые пункты, из которых проводится эвакуация.

Как отмечается, подтопление территорий прибрежной зоны нижней части реки Днепр может привести к экологической катастрофе:

из-за повреждения вся Каховская ГЭС оказалась под водой, пострадал машинный цех, и в воду попала турбинная смазка;

резкий спад уровня воды в Каховском водохранилище может привести к нарушению функционирования охлаждающей системы Запорожской АЭС;

из-за подтопления будет невозможной эксплуатация Северо-Крымского и Каховского каналов после восстановления контроля над левобережной частью Херсонщины до восстановления Каховской ГЭС;

распространение инфекционных заболеваний;

загрязнения и непригодности для сельскохозяйственной деятельности значительной площади плодородных почв, что чревато продовольственной безопасности;

массовая гибель водных биоресурсов из-за нарушений экосистемы реки Днепр и рек, впадающих в ее русло;

разрушение и повреждение объектов инфраструктуры, частных построек, транспортных средств;

затопление социальной инфраструктуры, выход из строя канализационной и дренажной систем, в результате чего значительное количество гражданского населения окажется без питьевой воды и электроснабжения.

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и подорвать ее обстрелами извне физически нереально.

В украинской разведке заявили о доказательствах подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.