Оказался коллаборантом. ГБР сообщило о подозрении бывшему правоохранителю

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в государственной измене руководителю оккупационной администрации поселка Веселое Харьковской области, бежавшему из освобожденного села в РФ раньше оккупантов, сообщают в ГБР.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

"После захвата поселка оккупантами, правоохранитель начал сотрудничать с ними, агитировать местных жителей не сопротивляться и помогать захватчикам. Он также активно участвовал в создании местной оккупационной администрации, которую впоследствии и возглавил", - говорят в ГБР.

В бюро добавляют, что в качестве главы оккупационной администрации предатель выдавал местным жителям справки, по которым они могли передвигаться по региону.

Напомним, недавно СБУ разоблачила "последовательницу" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.

Злоумышленницей оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области. После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть агитаторов в столичном регионе.