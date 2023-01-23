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Оказался коллаборантом. ГБР сообщило о подозрении бывшему правоохранителю
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в государственной измене руководителю оккупационной администрации поселка Веселое Харьковской области, бежавшему из освобожденного села в РФ раньше оккупантов, сообщают в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
"После захвата поселка оккупантами, правоохранитель начал сотрудничать с ними, агитировать местных жителей не сопротивляться и помогать захватчикам. Он также активно участвовал в создании местной оккупационной администрации, которую впоследствии и возглавил", - говорят в ГБР.
В бюро добавляют, что в качестве главы оккупационной администрации предатель выдавал местным жителям справки, по которым они могли передвигаться по региону.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, недавно СБУ разоблачила "последовательницу" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.
Злоумышленницей оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области. После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть агитаторов в столичном регионе.