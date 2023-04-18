Оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении: ему грозит пожизненное лишение свободы

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно захваченной части Украины. По результатам следственных действий сообщено о подозрении "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до этого назначения россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области страны-агрессора.

После захвата украинского энергообъекта Романенко стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру "Росатома".

"Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы об отключении атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что в дальнейшем "чиновник" организовывал работу атомного объекта в интересах России.

"Для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия – угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ", - отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Романенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

В СБУ добавляют, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера. Коллаборант также попал в список лиц, против которых СНБО по введению санкций.