Оккупанты застрелили главного дирижера Херсонского театра имени Кулиша

О жестоком убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша стало известно 14 октября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Так, до 1 октября, международного дня музыки, оккупанты вместе с коллаборантами в филармонии планировали в Херсоне праздничный концерт с участием знаменитого камерного оркестра "Гилея".

Этот концерт должен по замыслу оккупантов продемонстрировать так называемое "налаживание мирной жизни" в Херсоне. Однако дирижер оркестра Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами. После чего российские военные застрелили Керпатенко в собственном доме.

Юрий Керпатенко с 2000 года работал в Херсонской областной филармонии. В 2004 году он стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Выступал главным дирижером камерного оркестра "Гилея".

Напомним, что СБУ идентифицировала 30 новых коллаборантов в Луганской области .