Оперативник СБУ получил 10 лет тюрьмы за вымогательство $60 тысяч у предпринимателя

27 ноября 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил приговор, которым оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ признан виновным в вымогательстве и получении 60 тыс. дол. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В частности, сотрудник СБУ приговорен к 10 годам лишения свободы с последующим запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Суд также принял решение конфисковать все принадлежащее ему имущество, включая виртуальные активы, в том числе криптовалюту на сумму свыше 58 тыс. долларов.

Также он лишен военного звания – полковник. Фамилия не уточняется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Детали дела:

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник СБУ потребовал 60 тыс. д ол. якобы за содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования по похищению электроэнергии , а также за непротиводействие ведению бизнеса по майнингу криптовалют.

Уже через неделю после изъятия техники предприниматель получил "предложение" от стражи порядка уплатить средства за ее возврат, о чем он сообщил НАБУ.

Служащий СБУ был задержан с поличным 26 июля 2022 года.

Delo.ua ранее писало о том, что е налоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.