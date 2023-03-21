Организовала псевдореферендум и помогала оккупантам: предательнице из Пологов грозит 8 лет тюрьмы

В Службе безопасности Украины собрали беспрекословные доказательства добровольного сотрудничества с врагом жительницы Пологовского района, Запорожской области. Женщина работала главным специалистом "Центра предоставления административных услуг" Пологовского городского совета и добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Она предложила им свои услуги, поскольку имела доступ к личным данным граждан.

Россияне назначили ее главой «военно-гражданской администрации сел Семеновка и Григоровка», где предательница обеспечивает беспрепятственную работу военной оккупационной администрации и помогала распространять "русский мир" среди местных жителей, сообщает Запорожская ОВА.

Она организовала проведение ряда агитационных мероприятий и флешмоб "три цвета – одно настроение", на котором осуществлено "торжественное" поднятие флага государства – агрессора. Из-за средств массовой информации склоняла местное население к сотрудничеству с врагом, заставляла местных жителей держать российские паспорта.

Предательница охотно выполняла все приказы оккупантов, обеспечивала их всем необходимым, выдавала преступные предписания, позволяющие оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях. Также женщина активно участвовала в организации и проведении незаконного референдума на временного оккупированных территориях Пологовского района.

По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница скрывается на временно оккупированной территории Пологовского района, но сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.

Женщине грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества с лишением права занимать должности в органах власти независимо от формы собственности сроком 15 лет.

Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в Одесской области. Они собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Также Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в Одесской области. Они собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.