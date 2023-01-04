Осуждены агенты РФ, которые собирали данные про HIMARS и энергообъекты в Донецкой области

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех приспешников агрессора. Они собирали информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В первую очередь злоумышленников интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты совершали ракетные удары.

Преступники были задержаны в ходе спецоперации СБУ на территории Донбасса в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

Среди осужденных – вражеский информатор, пытавшийся выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Еще одной злоумышленницей является бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала российским захватчикам информацию о возобновлении электроснабжения в районе.

Коммуникацию с агрессором поддерживала через свою знакомую с временно захваченной территории региона.

Полученные сведения требовались оккупантам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными за:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Более 12 лет за решеткой проведет осведомитель, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS.