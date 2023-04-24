От $2 тыс. до 10 тыс.: в Хмельницкой области руководство больницы продавало фиктивные медсправки для военнообязанных

Служба безопасности ликвидировала масштабную коррупционную схему в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Там чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, "прибыль" фигурантов достигала 150 тыс. долларов в месяц.

К организации схемы причастно руководство медучреждения и профильные врачи. К незаконной деятельности они привлекли шесть "доверенных" лиц, которые подыскивали потенциальных клиентов, в том числе военнообязанных, которые планировали скрыться за границу.

От "заказчиков" злоумышленники получали паспортные данные и передавали их врачам, которые были вовлечены в схему. Полученные сведения должностные лица использовали для оформления фиктивных историй заболеваний и "медсправок" по поводу непригодности к военной службе или установлению группы инвалидности.

Стоимость "услуги" составляла от 2 тыс. до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности "заказа" и пакета изготовленных "документов".

Сотрудники СБУ задокументировали около 100 фактов оформления фиктивных справок.

Во время комплексных мероприятий правоохранители задержали председателя врачебной комиссии медучреждения и двух его подельников на передаче им 4,6 тыс. долларов взятки.

При обыске в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы выявлено:

7 млн в гривневом эквиваленте;

печати и документацию, подтверждающие факты преступления.

На основании собранных доказательств задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности ликвидировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях военного положения. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.