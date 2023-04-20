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Отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах": российскому комбату сообщили о подозрении
Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленником является командир батальона 96 полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.
В мае прошлого года он был назначен так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На этой должности выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.
С этой целью он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.
"По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. Пострадавших свозили в застенку, которая была обустроена на территории местной оккупационной комендатуры РФ.
Также задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников.
Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.
"Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными", - сообщают правоохранители.
Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую застенку и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.
Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Телеграмм-канал.
Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики "обвинили" в корректировке огня ВСУ.
Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников.
Все они засвидетельствовали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению российского военного преступника к ответственности", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что злоумышленник будет наказан независимо от времени и места, где он скрывается от правосудия.
Ранее СБУ собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого. Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины.