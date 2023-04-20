Отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах": российскому комбату сообщили о подозрении

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником является командир батальона 96 полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.

В мае прошлого года он был назначен так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

На этой должности выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.

С этой целью он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.

"По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. Пострадавших свозили в застенку, которая была обустроена на территории местной оккупационной комендатуры РФ.

Также задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников.

Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

"Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными", - сообщают правоохранители.

Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую застенку и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.

Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Телеграмм-канал.

Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики "обвинили" в корректировке огня ВСУ.

Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников.

Все они засвидетельствовали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению российского военного преступника к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник будет наказан независимо от времени и места, где он скрывается от правосудия.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого. Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины.