Отправляли координаты шахт, железнодорожных станций и больницы: в Донецкой области задержали информаторов ФСБ

Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что полученные сведения злоумышленники передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети "Одноклассники". В текстовых сообщениях содержались координаты шахт, железнодорожных станций и больницы.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на собрании закрытых сведений для агрессора.

"По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что деструктивные нарративы злоумышленники активно распространялись из-за запрещенных российских соцсетей.

Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, дистанционно привлекшего их к сотрудничеству как информаторов.

"Для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через "связного". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

"Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским информаторам о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их "куратора" из ФСБ и "связного"", - отметили в СБУ.

Ранее в Кировоградской области СБУ задержала российскую агентку, которая передавала врагу данные о локациях предприятий украинского оборонпрома.