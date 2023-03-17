- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Отправляли координаты шахт, железнодорожных станций и больницы: в Донецкой области задержали информаторов ФСБ
Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что полученные сведения злоумышленники передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети "Одноклассники". В текстовых сообщениях содержались координаты шахт, железнодорожных станций и больницы.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на собрании закрытых сведений для агрессора.
"По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины", - отметили в СБУ.
Там добавляют, что деструктивные нарративы злоумышленники активно распространялись из-за запрещенных российских соцсетей.
Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, дистанционно привлекшего их к сотрудничеству как информаторов.
"Для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через "связного". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте", - сообщили в СБУ.
В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.
"Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским информаторам о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их "куратора" из ФСБ и "связного"", - отметили в СБУ.
Ранее в Кировоградской области СБУ задержала российскую агентку, которая передавала врагу данные о локациях предприятий украинского оборонпрома.