Охранник админздания рашистов в Херсоне проведет 8 лет за решеткой

Благодаря доказательной базе, собранной Службой безопасности, удалось привлечь к ответственности еще одного участника так называемого оккупационного "главного управления МВД в Херсонской области".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале этого года во время стабилизационных мероприятий в освобожденном областном центре. У задержанного изъято "удостоверение" фейкового полицейского.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который на период оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и вступил в российский карательный орган.

"Там его назначили в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы Херсона", выдали оружие и форму российского образца. Находясь на "должности", коллаборант охранял захваченные админздания, где рашисты обустроили местные оккупационные органы. Кроме того, он участвовал в похищении людей, которые сопротивлялись захватчикам, которых потом доставляли в российские застенки", - отмечают правоохранители.

По материалам СБУ, злоумышленник признан виновным по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Учитывая содействие следствию, суд назначил ему 8 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах власти сроком 15 лет.

Ранее СБУ привлекла к ответственности еще двух боевиков, которые помогли РФ захватить Дебальцево и Попасную.