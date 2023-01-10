Перед судом предстанет митрополит Винницкой епархии УПЦ (МП)

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины главы епархии УПЦ (МП) в Винницкой области, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;

прокремлевские агитки и литературу.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Отметим, о подозрении митрополиту Винницкой епархии УПЦ (МП) СБУ сообщила еще 18 ноября.

Ранее СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.

В частности, СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ. В своих "сообщениях" он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.