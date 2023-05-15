"Первому заместителю генпрокурора "ДНР" сообщили о подозрении

Сотрудники Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении "первому заместителю генерального прокурора ДНР" в участии в террористической организации и другом содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит до пятнадцати лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что россиянин долгое время работал в органах прокуратуры РФ, а впоследствии решил получить повышение. Для этого он в ноябре 2022 года добровольно занял псевдодолжность "первого заместителя генерального прокурора "ДНР", сообщает Офис генпрокурора.

Подозреваемый хорошо знал, что деятельность "ДНР" и ее структурных подразделений на территории Украины незаконна.

Как руководитель он принимал непосредственное участие в деятельности террористической организации, которая направлялась на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Кроме того, его структура занималась преследованием и уничтожением над гражданами Украины.

Досудебное расследование продолжается. Оно осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины в сопровождении ДБР.

Ранее Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины "министра Министерства связи ДНР" в участии в деятельности террористической организации. Ему было доложено о подозрении.