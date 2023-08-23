Писал в чат-бот ФСБ о расположении гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ: в Донецкой области задержали информатора РФ

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, собиравшего для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса. Его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что злоумышленник посылал данные в чат-бот ФСБ, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта", - сообщили в СБУ.

В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника у его дома. У фигуранта изъят телефон, который использовал для коммуникации с ФСБ.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины. В поле зрения агрессора мужчина попал как активный пользователь прокремлевских пабликов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии", - подчеркнули в СБУ. .

Там добавили, что сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.