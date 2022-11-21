Подозреваемую в хищении средств "Госинформюста" экстрадировали из Германии в Украину

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились экстрадиции в Украину гендиректора частного предприятия, подозреваемой в причастности к завладению 6,5 млн грн государственного предприятия "Информационный центр Министерства юстиции Украины". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Подозреваемая почти пять лет была в розыске, и в конце мая 2022 года ее задержали правоохранительные органы Германии. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с альтернативой 496,2 тыс. грн залога.

По данным следствия, в ноябре 2013 года бывший гендиректор "Госинформюста" с подконтрольным ему же предприятием заключил и обеспечил исполнение договоров на поставку программной продукции (компьютерной программы TrueConfserver и сопроводительной документации к ней).

Первый договор предусматривал завышенную стоимость, а последующим вообще не предполагалось снабжение товаров. Такими действиями "Госинформюсту" нанесен 6,5 млн грн ущерба. Расследование по другим участникам преступления – завершено, дело рассматривает суд.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Александра Грановского, подозреваемого в организации схемы, из-за которой Одесский припортовый завод потерял 93,3 млн гривен.