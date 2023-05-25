Подозревается в рейдерстве Хорольского завода детского питания. Мизраха отправили под стражу

На два месяца за решетку попал задержанный на днях Игорь Мизрах. Подольский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мизраха подозревают в том, что он незаконными махинациями захватил Хорольский завод детского питания. Это мощное предприятие, выпускающее смеси для младенцев и другую продукцию для малышей.

В здание суда прибыли представители Всеукраинской антикоррупционной палаты. Активисты устроили акцию и потребовали объективного рассмотрения дела Мизраха.

"Этот Игорь Мизрах, за ним же тянется шлейф уже годами, можно сказать, десятилетиями. Какими-то маневрами он извивался, и вот сегодня он уже за решеткой, в СИЗО за мошеннические действия, за рейдерский захват целого завода детского питания. Для нас это означает целый коррупционный клубок. Это целое бандформирование. Мы взяли это дело как общественное объединение на контроль, мониторинг, в рамках действующего законодательства. Также мы взяли сам процесс суда под мониторинг, нам законодательство разрешает", - заявил Андрей Ильгов, глава ОО "Всеукраинская антикоррупционная палата".

"Когда началась война, он залез в Государственный реестр, переоформив на себя задним числом документы. Сколько можно обворовывать бедных детей?! Мы за то, чтобы он сел за решетку на долгий срок, чтобы другим был урок, что делать так нельзя", – отметил Богдан, участник акции.

В полиции заявили – в поле их зрения этот "политтехнолог" попадал уже неоднократно. И всегда в связи с мошенничеством и вымогательством. Сам Игорь Мизрах долгие годы позиционировал себя как политтехнолог, музыкальный продюсер, журналист и педагог. Но оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями ГСУ Нацполиции установили, что на самом деле он – глава преступной группировки.

"Для финансирования данной сделки политтехнолог привлек 530 тысяч долларов США. Кроме организатора, в преступную группу входили лица, представлявшие силовой блок, адвокаты, нотариусы и даже криминальный авторитет", - подчеркнула Алена Лютницкая, сотрудница ДСР НПУ.

Среди членов группы Мизраха также был бывший заместитель министра сельского хозяйства России – страны-агрессора, говорят в полиции. Его российский паспорт изъяли во время обысков. Всех участников задержали вместе с Мизрахом и всем им уже сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сейчас стражи порядка выясняют, какие еще предприятия успела захватить эта преступная группа во главе с Игорем Мизрахом.