- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: правоохранители начали расследование
Украинские правоохранители начали расследование по статье экоцид по факту подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, около 03:00 6 июня 2023 года российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате происходит поднятие уреза воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр.
Правоохранители принимают меры по установлению масштабов разрушения и проводят первоочередные действия по фиксированию преступления.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.
В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако сейчас ситуация контролируемая.
По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.