Полиция наложила арест на здание в центре Киева, владельцем которого является "Росатом"

Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива "Росатом" государства-агрессора России владеет зданием, расположенным на Подоле в Киеве. После проведения обыска в здании и на основании определения следственного судьи был наложен арест на недвижимость.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что площадь здания составляет около 1000 квадратных метров, а стоимость – 60 миллионов гривен.

Однако сведения о праве собственности на это здание в госреестре прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

На данный момент решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, что СБУ прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ею руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово промышленная группа.