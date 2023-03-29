Полиция поймала мошенников, похищавших с помощью дрона деньги через фейковые "пункты обмена валют" (ВИДЕО)

Следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая вела мошенническую деятельность в разных областях Украины. Как говорится в сообщении ведомства, в ее состав входило пять человек - трое мужчин и две женщины, четко распределившие функции между собой.

Действовали фигуранты по заранее разработанной схеме: размещали в интернете объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы.

Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта. В подготовленном МАФе они производили специальный "ремонт". Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке – для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене – для бегства "сотрудницы".

Когда "кассирша" получала деньги для обмена, она сразу звонила "руководителю" с просьбой "открыть сейф" - это и был сигнал для сообщника-оператора беспилотника.

Затем она перекладывала деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала через "запасной выход". Только тогда клиент понимал, что его обманули.

Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Правоохранители также опубликовали видео разоблачения злоумышленников, из которого следует, что это произошло в Киеве, при этом пострадавший был из Львова.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить. Полиция провела обыски в местах проживания фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали при подготовке и совершении преступлений.

В результате были изъяты машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления им, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для "прикрытия" во время совершения преступлений.

Всем участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уже установлено, что фигуранты обманули троих граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Продолжаются мероприятия по установлению причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям, а также разоблачению полного круга лиц, вовлеченных в противоправную деятельность. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, что ранее полиция неоднократно сообщала о разоблачении схем похищения крупных сумм денег под видом обменников. В частности, такой в свое время работал на улице Шелковичной в самом центре Киева, а также на улице Под Дубом в центре Львова .