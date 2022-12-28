Помогал оккупантам переименовать улицы на оккупированной Луганщине: СБУ задержала коллаборанта

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского сообщника в ходе следственно-оперативных действий в Киеве и освобожденных территориях востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия во временно оккупированном Сватово в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата города мужчина одним из первых поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. За это его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указания Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями. Для этого лично подписывал соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Впрочем, во время контрнаступления ВСУ коллаборант сбежал в страну-агрессор, где с сентября этого года скрывался от правосудия. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и "потеряться" в Киеве.

Сотрудники СБУ установили маршруты перемещения злоумышленника и задержали его в Киеве.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного вражеского сообщника на севере Киевской области. Злоумышленник "сливал" агрессору адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления.