Помощник судьи в Одессе "предупреждал" уголовников о запланированных обысках

Служба безопасности предотвратила масштабную утечку информации с ограниченным доступом в одном из районных судов Одессы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий задержан помощник судьи госучреждения, наладивший механизм продажи закрытых сведений об осуществлении процессуальных мероприятий.

За деньги он предлагал фигурантам уголовных производств заблаговременно предупреждать их о запланированных следственных действиях правоохранителей, в том числе проведения обысков.

Таким образом, злоумышленники могли уничтожить вещественные доказательства преступной деятельности и скрываться от правосудия.

Стоимость "услуг" составляла от 100 до 1 тыс. дол. Сумма зависела от значимости дела и сроков проведения процессуальных мероприятий.

Среди основных клиентов были участники организованных преступных группировок, в отношении которых продолжаются расследования.

По данным следствия, должностное лицо получало соответствующую служебную информацию после поступления в суд ходатайств от правоохранителей о получении санкции на проведение следственных действий.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали ее организатора на попытке незаконной передачи закрытых сведений. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц.