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Помощник судьи в Одессе "предупреждал" уголовников о запланированных обысках
Служба безопасности предотвратила масштабную утечку информации с ограниченным доступом в одном из районных судов Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в результате комплексных мероприятий задержан помощник судьи госучреждения, наладивший механизм продажи закрытых сведений об осуществлении процессуальных мероприятий.
За деньги он предлагал фигурантам уголовных производств заблаговременно предупреждать их о запланированных следственных действиях правоохранителей, в том числе проведения обысков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, злоумышленники могли уничтожить вещественные доказательства преступной деятельности и скрываться от правосудия.
Стоимость "услуг" составляла от 100 до 1 тыс. дол. Сумма зависела от значимости дела и сроков проведения процессуальных мероприятий.
Среди основных клиентов были участники организованных преступных группировок, в отношении которых продолжаются расследования.
По данным следствия, должностное лицо получало соответствующую служебную информацию после поступления в суд ходатайств от правоохранителей о получении санкции на проведение следственных действий.
"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность и задержали ее организатора на попытке незаконной передачи закрытых сведений. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что злоумышленнику грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц.